Microsoft проведёт в мае презентацию, которая положит начало году ИИ-компьютеров...

Microsoft проведёт в мае презентацию, которая положит начало году ИИ-компьютеровКомпания Microsoft проведёт 20 мая мероприятие, посвящённое своему видению «ИИ в аппаратном и программном обеспечении», а именно — ИИ-функциям в Surface и Windows.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)