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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Microsoft проведёт в мае презентацию, которая положит начало году ИИ-компьютеров...

Microsoft проведёт в мае презентацию, которая положит начало году ИИ-компьютеров...

Microsoft проведёт в мае презентацию, которая положит начало году ИИ-компьютеровКомпания Microsoft проведёт 20 мая мероприятие, посвящённое своему видению «ИИ в аппаратном и программном обеспечении», а именно — ИИ-функциям в Surface и Windows.

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