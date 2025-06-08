Период полураспада: насколько эффективны тыловые удары по энергетике?

В качестве «акта возмездия» за террористические атаки ВСУ по Курской и Брянской областям, а также по аэродромам Дальней авиации ВКС РФ, Россия нанесла за последние дни серию ударов по тыловым объектам украинской энергетики.
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