Москвичам рассказали о погоде в последнюю неделю июля

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Последняя неделя июля в Москве будет дождливой и с неустойчивыми температурами. О погоде в конце второго месяца лета рассказала жителям столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет RT.