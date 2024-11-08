В сербском Нови-Саде протестующие перекрыли мост, требуя отставки властей

Протестующие в Сербии перекрыли Варадинский мост в Нови-Саде, требуя отставки руководства страны после трагедии на местном железнодорожном вокзале, где 1 ноября в результате обрушения бетонного козырька погибли 14 человек.
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