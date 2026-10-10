Россия и США заключили сделку на поставку дизельного топлива на мировой рынок с одновременной отменой санкций против Москвы, что вызвало, как отмечают эксперты и журналисты, настоящую истерику в Киеве - Зеленский 15 минут в разговоре с Axios рассказывал, "как это несправедливо".
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