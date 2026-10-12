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В ЗАТО Озёрный прошёл урок правовой грамотности для школьников

В ЗАТО Озёрный прошёл урок правовой грамотности для школьников

Инспектор ПДН провела урок правовой грамотности для школьников ЗАТО Озёрный. В ЗАТО Озёрный инспектор по делам несовершеннолетних местного отдела полиции провела познавательный урок для учащихся 7 и 9 классов.

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