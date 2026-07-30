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test mazurok

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📱 В Севастополе женщина забрала телефон у собутыльника, чтобы «проучить» — теперь ей грозит срок 40-летний местный житель познакомился в баре с 44-летней женщиной.

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