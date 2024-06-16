«Нам нужно объединиться»: протесты против крайне правых прошли по всей Франции

ПАРИЖ (ИА Реалист). Десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы французских городов, чтобы выступить против подъема крайне правой политической партии страны и призвать сограждан помешать ей прийти к власти на досрочных парламентских выборах, назначенных президентом Эммануэлем Макроном.
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