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«Нам нужно объединиться»: протесты против крайне правых прошли по всей Франции

«Нам нужно объединиться»: протесты против крайне правых прошли по всей Франции

ПАРИЖ (ИА Реалист). Десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы французских городов, чтобы выступить против подъема крайне правой политической партии страны и призвать сограждан помешать ей прийти к власти на досрочных парламентских выборах, назначенных президентом Эммануэлем Макроном.

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