Преступность мигрантов рухнула на 39%, но выдворяют в 2,6 раза чаще: что стоит за цифрами?

Иностранные граждане стали совершать «существенно меньше» уголовных преступлений. Согласно статистике Совета безопасности РФ, представленной «Коммерсанту», в первом полугодии 2026 года мигранты совершили 14,4 тысячи преступлений — на 39,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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