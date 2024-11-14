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Адвокат рэпера Гуфа сообщил об отказе обжаловать запрет определенных действий

Адвокат рэпера Гуфа сообщил об отказе обжаловать запрет определенных действий

Адвокат рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Сергей Жорин сообщил «Известиям» в четверг, 14 ноября, что было принято решение не обжаловать в апелляции запрет определенных действий для музыканта.

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