Адвокат рэпера Гуфа сообщил об отказе обжаловать запрет определенных действий

Адвокат рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Сергей Жорин сообщил «Известиям» в четверг, 14 ноября, что было принято решение не обжаловать в апелляции запрет определенных действий для музыканта.
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