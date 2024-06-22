В Петербурге спасли пациента с саморезом в голове

Хирурги петербургского НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе спасли пациента с саморезом в черепе. Мужчину привезли в учреждение с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, и КТ показала дырчатый перелом правой височной кости, несколько инородных предметов, пневмоцефалию, и острую субдуральную гематому.