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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пеп перед «Хаддерсфилдом»: «Мы тщательно подготовимся, речь об уважении. Нельзя выиграть 4 Кубка лиги подряд, если не относиться серьезно к каждой игре, в Кубке Англии то же самое»

Пеп перед «Хаддерсфилдом»: «Мы тщательно подготовимся, речь об уважении. Нельзя выиграть 4 Кубка лиги подряд, если не относиться серьезно к каждой игре, в Кубке Англии то же самое»

В сегодняшнем матче 3-го раунда «Манчестер Сити» сыграет с «Хаддерсфилдом». «Мы тщательно подготовимся игре с «Хаддерсфилдом», потому что это Кубок Англии, он этого заслуживает.

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