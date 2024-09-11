В проезде Аэропорта и возле НИКФИ завершены ремонтные работы

Государственное бюджетное учреждение «Автомобильные дороги города Москвы» сообщило о завершении ремонтных работ в проезде Аэропорта возле комплекса зданий Научно-исследовательского кинофотоинститута (НИКФИ), расположенного на Ленинградском проспекте, 47.
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