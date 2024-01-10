Нардеп Арахамия отрицает отправку на доработку проекта о мобилизации на Украине

Глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия в своем Telegram-канале заявил, что законопроект о мобилизации не планируют отправлять на доработку, его обсудят депутаты совместно с представителями минобороны на согласительном совете парламента.
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