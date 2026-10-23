Отечественная разработка анализирует рабочие параметры оборудования в реальном времени, определяет причины отклонений и оценивает развитие ситуации На трёх российских атомных электростанциях начались испытания отечественной системы предиктивной аналитики, которая позволяет выявлять потенциальные неисправности оборудования до их возникновения.