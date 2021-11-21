10 распространённых заблуждений, с которыми пора попрощаться

Неужели сельское хозяйство настолько запущено, что в будущем миллионы людей столкнутся с голодом? Если вы находитесь на борту самолёта, в который попала молния, вы погибнете? Приводит ли использование гербицидов к появлению устойчивых сорняков? Нужно ли вам составлять завещание перед проведением общей анестезии? Паукообразные плетут паутину, не так ли? Правда ли, что никто не знает о судьбе анасази? Калифорния обречена: она окажется в океане! Девятиклассники и студенты Гарвардского университета согласны с тем, что Земля влияет на фазы Луны.