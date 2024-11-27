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Полицейские Зеленодольска задержали двоих молодых людей, занимавшихся распространением наркотиков

Полицейские Зеленодольска задержали двоих молодых людей, занимавшихся распространением наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Зеленодольскому району в подъезде одного из домов Зеленодольска задержали 24-летнего местного жителя, у которого при себе находилось несколько свертков с порошкообразным веществом общим весом порядка 7 гр.

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