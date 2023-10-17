Желание США сохранить ядерную гегемонию является главной причиной международной нестабильности. «Происки» страны по якобы укреплению ядерной обороноспособности — это лишь подготовка к атаке на другие державы.
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