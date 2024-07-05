Борт из Венгрии приземлился во «Внуково»: Орбан «наплевал» на ультиматумы Европы?

И это на фоне сообщений в СМИ о возможном визите Орбана в Россию. Официальной информации пока нет. Ранее писали: СРОЧНО! ВСУшники пытаются занять позиции наших бойцов: экологический терроризмВооруженные силы Украины используют дроны «Баба-Яга» для поджигания лесов в Херсонской области.