Борт из Венгрии приземлился во «Внуково»: Орбан «наплевал» на ультиматумы Европы?

И это на фоне сообщений в СМИ о возможном визите Орбана в Россию. Официальной информации пока нет. Ранее писали: СРОЧНО! ВСУшники пытаются занять позиции наших бойцов: экологический терроризмВооруженные силы Украины используют дроны «Баба-Яга» для поджигания лесов в Херсонской области.
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