Русская весна

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  • Anlrey Boracow
    Верить этим рассказам нельзя, даже в первом приближении. Вот хорошенько допросить пленных с использованием средств и ...Пленные украински...
  • Антонина Краузе
    Герои!!!Наши лучшие воины в мире!!! Все будьте живы и здоровы!!!Группа «Вагнера» ...
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    Спасибо, ребята. Будьте живы.Группа «Вагнера» ...

Они спасают жизни! — купленная ВАМИ самая большая партия бронезащиты уже поступает в войска (ВИДЕО)

Они спасают жизни! — купленная ВАМИ самая большая партия бронезащиты уже поступает в войска (ВИДЕО)

Читатели «Русской Весны» при поддержке Александра Сладкова и Бориса Рожина провели срочный большой сбор на 40 млн рублей на бронежилеты и шлемы для бойцов ЛДНР и России.

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