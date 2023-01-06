Они спасают жизни! — купленная ВАМИ самая большая партия бронезащиты уже поступает в войска (ВИДЕО)

Читатели «Русской Весны» при поддержке Александра Сладкова и Бориса Рожина провели срочный большой сбор на 40 млн рублей на бронежилеты и шлемы для бойцов ЛДНР и России.
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