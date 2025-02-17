Инженеры встроили в штаны экзоскелет. Снимает 14 кило веса с тела

Представьте, что поднимаетесь в гору, но чувствуете себя так, будто сбросили 14 килограммов веса. Звучит как фантастика? Но канадский бренд Arc’teryx и американский стартап Skip Innovations сделали это реальностью, создав MO/GO – тактические брюки с интегрируемым экзоскелетом.