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Надувные сани больше не будут вертеться во время езды

Надувные сани больше не будут вертеться во время езды

Патент на изобретение, которое позволяет надувным саням, также известным как тубинг или ватрушка, следовать прямым курсом и при этом не вращаться, получила на днях изобретательница из Ирбита (Свердловская область).

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