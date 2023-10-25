Надувные сани больше не будут вертеться во время езды

Патент на изобретение, которое позволяет надувным саням, также известным как тубинг или ватрушка, следовать прямым курсом и при этом не вращаться, получила на днях изобретательница из Ирбита (Свердловская область).
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