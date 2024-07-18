Российский танкист рассказал о бегстве бойцов ВСУ со своих позиций

Командир танка Т-80 с позывным Литвин рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) спасаются бегством, оставляя свои позиции в населенном пункте Новоселовка Первая и ее окрестностях, находящихся на покровском направлении.