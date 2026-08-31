С некоторых пор стала прочитывать не только сам пост/статью и прочее, но и комментарии к ним, тем самым открыв для себя совершенно новый мир.
О комментариях...
Комментарии
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дядя Вася
Сергей Цуканов
Жаль , МАТЕРЕЙ , ЖЁН . .. Мужиков , поГибших за БАБКИ . .. ПАТРИОТИЗМ - за &quot; ДЕНЬГИ . .. &quot; ЖАЛЬ !
п. 2?
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2 н.
Анжелика Королева
Сергей Цуканов
Жаль , МАТЕРЕЙ , ЖЁН . .. Мужиков , поГибших за БАБКИ . .. ПАТРИОТИЗМ - за &quot; ДЕНЬГИ . .. &quot; ЖАЛЬ !
Простите, а Вы сами, к какой категории перечисленных комментаторов себя относите?
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2 н.
Николай
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2 н.
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