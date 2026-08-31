Приколисты
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Приколисты

418 184 подписчика

О комментариях...

О комментариях...

С некоторых пор стала прочитывать не только сам пост/статью и прочее, но и комментарии к ним, тем самым открыв для себя совершенно новый мир.

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Комментарии
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дядя Вася
Сергей Цуканов
Жаль , МАТЕРЕЙ , ЖЁН . .. Мужиков , поГибших  за БАБКИ . ..  ПАТРИОТИЗМ -  за  &amp;quot; ДЕНЬГИ . .. &amp;quot; ЖАЛЬ !
п. 2?
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2 н.
Анжелика Королева
Сергей Цуканов
Жаль , МАТЕРЕЙ , ЖЁН . .. Мужиков , поГибших  за БАБКИ . ..  ПАТРИОТИЗМ -  за  &amp;quot; ДЕНЬГИ . .. &amp;quot; ЖАЛЬ !
Простите, а Вы сами, к какой категории перечисленных комментаторов себя относите?
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2 н.
Николай
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2 н.