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Судебным приставам Архангельской области расширили полномочия по контролю за коллекторами

С 1 февраля 2024 года Федеральная служба судебных приставов получила новые полномочия. Теперь под контроль приставов попадает деятельность кредитных и микрофинансовых организаций по осуществлению ими деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.

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