В Узбекистане за несколько дней горит второй вуз

Пожар из-за возгорания строительных материалов произошел в ночь с 1 на 2 октября на территории Самаркандского государственного архитектурно-строительного университета, сообщает 1 октября пресс-служба областного управления по чрезвычайным ситуациям.
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