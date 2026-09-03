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Царьград

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Вэнс: у США не было побед ни в одной из войн за последние десятилетия

Вэнс: у США не было побед ни в одной из войн за последние десятилетия

Вице-президент США заявил об отсутствии побед у Америки за последние 40 лет и связал это с кризисом в военном руководстве.

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