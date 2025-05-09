4 книги о Великой Отечественной войне

«Сноб» и книжный сервис Литрес собрали пять книг, среди которых — воспоминания академика Лихачева о жизни в блокадном Ленинграде, хроники санитарного поезда и стратегический разбор Смоленского сражения 1941 года.
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