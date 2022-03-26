В ЯНАО правоохранители и общественники приняли участие в проведении военно-спортивных соревнований

24 марта подведены итоги XXII районных военно-спортивных соревнований «Юный патриот! Своими делами славь Отечество!», основной целью которых стало формирование патриотического сознания обучающихся как основы духовно-нравственного единства в воспитании, готовности к выполнению долга, защите интересов Родины.