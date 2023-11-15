В Судаке пройдут съемки нового фильма

В Судаке две улицы на время будут оборудованы под площадки для съёмок художественного фильма. Фото: Наталья СомоваСъёмки стартуют в 12:00 часов дня 22 октября, а завершатся примерно в 3:00 часа ночи 23 ноября, сообщили в пресс-службе администрации города.
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