Глава налогового комитета Рады рассматривается как кандидат на пост генпрокурора Украины

После ухода с поста генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой одним из основных претендентов на эту должность рассматривается Даниил Гетманцев, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Правительство Рос...
- Вашингтон готовит...
- GS Поздний ужин оказ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым