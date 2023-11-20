Страх, эйфория, адекватность — психологические типы будущей мамы

Мы поговорили со специалистом о типах материнства и разложили для вас всё по полочкам.фото: freepik.com--> Беременность — не только физиологическое состояние, но и тот период, когда идёт пересмотр своей идентичности.
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