"Аллах покарает": учительнице начали угрожать после замечания школьнице в хиджабе

НовостиВолгограда.ру Право делать иначе: чего хотела добиться волгоградская школьница в хиджабе Инцидент в волгоградской школе породил бурную дискуссию о религиозной свободе, светскости и подростковых провокациях.
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