Раскрыта личность предполагаемого нового командира ЧВК «Вагнер»

Бывший командит 5-го штурмового отряда (ШО) с позывным Салем может стать новым главой ЧВК «Вагнер». Личность предполагаемого следующего руководителя частного военного формирования раскрыла в Telegram-канале российский журналист Анастасия Кашеварова.
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