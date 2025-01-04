Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 492 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Пусть целуют.Наша жизнь их не касается предателей.СБУ как и просроченый Президент Зеленский обычные холуи и предатели...Российский губерн...
  • Eduard
    Ичто,зад СБУ обещали зацеловать?Российский губерн...
  • ШКИПЕР
    Ещё лучше .В США предрекли р...

Раскрыта личность предполагаемого нового командира ЧВК «Вагнер»

Раскрыта личность предполагаемого нового командира ЧВК «Вагнер»

Бывший командит 5-го штурмового отряда (ШО) с позывным Салем может стать новым главой ЧВК «Вагнер». Личность предполагаемого следующего руководителя частного военного формирования раскрыла в Telegram-канале российский журналист Анастасия Кашеварова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина Прыгун
что же вы ПИСАКИ впереди телеги претесь,свои домыслы высказываете,кого бы не назначили-нечего болтать
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх