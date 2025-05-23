Кузбасс спасут от новых забастовок шахтеров

Власти спасут шахтеров Кузбасса от невыплаты зарплат и увольнения на фоне кризиса в угледобыче. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым 23 мая попросил компанию помочь угольным предприятиям Кузбасса с вывозом ресурса из региона.