Кузбасс спасут от новых забастовок шахтеров

Власти спасут шахтеров Кузбасса от невыплаты зарплат и увольнения на фоне кризиса в угледобыче. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым 23 мая попросил компанию помочь угольным предприятиям Кузбасса с вывозом ресурса из региона.
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