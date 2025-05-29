Ещё раз прочитав историю «The Chosen company» («Рота избранных»), стала окончательно понятна причина практически полного отсутствия иностранцев среди военнопленных ВСУ.
Наёмников в плен не брать
Комментарии
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Ратник Ратник
Кто бы им ещё разрешил. Найти и наказать -сложно, но можно. А вот получить разрешение на это - легче живого марсианина увидеть
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3 час.
АК
Александр Каплуненко
Проще добить их вместе со всеми соплеменниками! Разумеется, не из автомата или пулемёта...
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3 час.
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