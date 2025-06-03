Названы самые популярные схемы обмана россиян летом

Летом мошенники обманывают россиян с выплатами и предложением подработки. Самые популярные схемы обмана назвали эксперты платформы «Мошеловка» Общероссийского Народного фронта (ОНФ), их слова приводит РИА Новости.
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