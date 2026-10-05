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Тренера Кукушкина снова признали невиновным по делу об убийстве росгвардейца

Тренера Кукушкина снова признали невиновным по делу об убийстве росгвардейца

"112" Нижегородский тренер по рукопашному бою Николай Кукушкин, который в ходе конфликта убил сотрудника Росгвардии, вновь признан невиновным.

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