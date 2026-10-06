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Регионы России

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Четверо бывших сотрудников РЖД приговорены за взятки на 88 млн рублей

Четверо бывших сотрудников РЖД приговорены за взятки на 88 млн рублей

Суд в Иркутской области признал четырех бывших сотрудников структурных подразделений ОАО «РЖД» виновными в коррупции.

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