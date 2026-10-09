Депутат Чаплин: возврат налога на жилье в 2026 году увеличится

В 2026 году, по данным депутата Никиты Чаплина, россияне смогут вернуть часть подоходного налога при оформлении собственности на жилье.
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