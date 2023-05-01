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Батчи: у Сперцяна есть все качества, чтобы перейти в европейский клуб

Батчи: у Сперцяна есть все качества, чтобы перейти в европейский клуб

Полузащитник «Краснодара» Жоао Батчи высказался о своём одноклубнике полузащитнике Эдуарде Сперцяне. «Он просто отличный футболист, у которого есть все качества, чтобы перейти в европейский клуб.

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