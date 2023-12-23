Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    Сибирь объедает Москву? Ах да, ведь для эффективных менеджеров только отдел сбыта приносит доход, всё оставшееся пред...Карты, где Сибирь...
  • карюкалов вячеслав
    Эх ностальгия.Неожиданно? Кто ...
  • Олег Самойлов
    А у тебя что, хуй есть? Скорее всего писюлёк!Россияне едят бол...

Российские дроны конвоируют пленных бойцов ВСУ

Наши бойцы взяли в плен четверых украинских солдат и отправили их под присмотром двух коптеров. Один беспилотник вел наблюдение, а второй, снаряженный ВОГами (выстрел осколочный гранатометный), был готов в случае попытки побега сбросить боеприпасы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх