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Киодо: Власти Японии хотят через суд распустить "Церковь объединения"

Киодо: Власти Японии хотят через суд распустить "Церковь объединения"

Правительство Японии готовит обращение в суд о роспуске религиозной организации "Церковь объединения", которая после убийства премьер-министра страны Синдзо Абэ, попала в центр общественного внимания, пишет японское информагентство Киодо.

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