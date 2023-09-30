Киодо: Власти Японии хотят через суд распустить "Церковь объединения"

Правительство Японии готовит обращение в суд о роспуске религиозной организации "Церковь объединения", которая после убийства премьер-министра страны Синдзо Абэ, попала в центр общественного внимания, пишет японское информагентство Киодо.
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