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Пряжа Пух норки: преимущества и сфера применения

Пряжа Пух норки: преимущества и сфера применения

Для любительниц ручного и машинного вязания пряжа пух норки бренда Atrico стала настоящим открытием! Особенности пряжи Пряжа привлекает широкой цветовой гаммой, красивой ровной нитью, которая имеет особую ценность при машинном вязании изделий.

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