На заседании комитета Госдумы по бюджету и рынкам председатель Социального фонда Сергей Чирков объявил, что бюджет фонда на 2027 год сбалансирован, что гарантирует выполнение всех пенсионных и социальных обязательств перед русскими в полном объеме.