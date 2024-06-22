"Аж трясет": Антонов рассказал об эффекте успехов России на власти США

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов© Фото : пресс-служба Посольства России в США Американские власти "трясет" от успехов России, они "бегают" от серьезного разговора с ней, включая обсуждение мирных инициатив президента Владимира Путина, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.