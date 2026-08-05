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Свыше 166 тонн железа и алюминия собрали активисты «Зеленой Арктики» на Ямале

Свыше 166 тонн железа и алюминия собрали активисты «Зеленой Арктики» на Ямале

Подведены предварительные результаты летних походов экологического движения «Зеленая Арктика». За двухнедельный период активисты работали в трех локациях Ямала, сообщили в администрации Приуральского района.

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