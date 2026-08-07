Москва организует более 130 бесплатных мероприятий 8 августа

8 августа в Москве пройдет фестиваль "Время добра. Лето" с более чем 130 бесплатными мероприятиями. Площадки откроются в городе и предложат жителям мастер-классы, встречи с ветеранами и программы по первой помощи.
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