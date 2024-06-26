Полпред Якушев ведет во власть бойца СВО. Фото

Врио секретаря генсовета «Единой России», полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев выступил наставником бойца спецоперации, подполковника Александра Загайнова в подготовке к работе на госслужбе в Свердловской области в рамках кадрового проекта «Время героев».
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