Полпред Якушев ведет во власть бойца СВО. Фото

Врио секретаря генсовета «Единой России», полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев выступил наставником бойца спецоперации, подполковника Александра Загайнова в подготовке к работе на госслужбе в Свердловской области в рамках кадрового проекта «Время героев».