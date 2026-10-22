Зрители в объективе камеры Главным сюрпризом для публики стало активное вовлечение в процесс. Исполнитель главной роли Юра Борисов, который также выступает сопродюсером фильма, неожиданно вышел в зрительный зал с видеокамерой.
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